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MSÜ tercih ne zaman 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? Gözler gelecek açıklamada

04.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı 2 Nisan Pazar günü yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen MSÜ 2023 sonuçları, yayınlanan sınav takvimine göre 27 Nisan günü açıklanacak. Ardından tercih süreci başlayacak. Sınava giren adaylar, "MSÜ tercih ne zaman 2023, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MSÜ tercih ne zaman 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? Gözler gelecek açıklamada

Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ, pazar günü gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 451 bin 272 kişinin katıldığı sınava bu yıl da benzer oranda ilgi gösterildi. Adaylar, sınavın ardından alınacak sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte MSÜ sınav tercihleri ve MSÜ sınav sonuçlarına dair detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Nisan 2023'te gerçekleştirilen MSÜ sına sonuçları ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 27 Nisan'da açıklanacak. Adaylar 27 Nisan'dan itibaren sınav souçlarına erişebilecek.

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Askeri üniversite adayları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yaparak başvuru süreçlerini tamamlamış olacaklar.

MSÜ TERCİH NE ZAMAN 2023

MSÜ tercih tarihleriile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Geçen yıl tercih başvuruları 18 Nisan'da başlayıp 13 Mayıs'ta sona ermişti.ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ sınav kılavuzunda tercihlerle ilgili şu bilgiler yer almaktadır:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

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Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

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