MSÜ tercih ne zaman 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? Gözler gelecek açıklamada

Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ, pazar günü gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 451 bin 272 kişinin katıldığı sınava bu yıl da benzer oranda ilgi gösterildi. Adaylar, sınavın ardından alınacak sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte MSÜ sınav tercihleri ve MSÜ sınav sonuçlarına dair detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Nisan 2023'te gerçekleştirilen MSÜ sına sonuçları ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 27 Nisan'da açıklanacak. Adaylar 27 Nisan'dan itibaren sınav souçlarına erişebilecek.

Askeri üniversite adayları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yaparak başvuru süreçlerini tamamlamış olacaklar.

MSÜ TERCİH NE ZAMAN 2023

MSÜ tercih tarihleriile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Geçen yıl tercih başvuruları 18 Nisan'da başlayıp 13 Mayıs'ta sona ermişti.ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ sınav kılavuzunda tercihlerle ilgili şu bilgiler yer almaktadır:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

