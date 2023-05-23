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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kara, Hava, Deniz Harp okulu tercih süreci ne zaman bitiyor?

23.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları tarihi; Kara, Hava, Deniz Harp okuluna girmek isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinde son gün yaklaşıyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kara, Hava, Deniz Harp okulu MSÜ tercih süreci ne zaman bitiyor?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kara, Hava, Deniz Harp okulu tercih süreci ne zaman bitiyor?

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar, tercih sürecinin 25 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. Tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle önceki senenin taban puanlarını baz alıyor. Birçok kişi internette "2023 SÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MSÜ tercih sonuçları tarihi...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

MSÜ tercihleri için süreç 3 Mayıs'ta başladı.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023 saat 23:59'a kadar iletmesi gerekiyor.

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MSÜ TECİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz sene 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Bu doğrultuda 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:

"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

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