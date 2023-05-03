MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları erişime açıldı. Birçok kişi arama motorlarında "Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. İşte MSÜ tercih ekranı...

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:

"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

MSÜ TERCİH EKRANI

MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

İşte MSÜ'den yapılan açıklama:

"1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2023-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağrılacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2023-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olan adaylar genel puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır. Adaylar Harp Okulları için; Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

Deniz Harp Okulu (DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

Hava Harp Okulu (HHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir. 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

"Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2023-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.