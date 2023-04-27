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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2023 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor!

27.04.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercihleri için sürecin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken adayların gözü ÖSYM'den gelecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklamasına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ya da mobil uygulamasında TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, 2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2023 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor!

MSÜ taban puanları 2023, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının bugün açıklanacak olması nedeniyle merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında "Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ALINACAK?

MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı.

Bu tarih ve süre zarfı baz alındığında 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması öngörülüyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

MSÜ sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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