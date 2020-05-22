YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara vermedik”

MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara vermedik”

MERSİN HABERLERİ  | 22.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Covid-19 salgını boyunca üretime ara vermediklerini belirterek, süreçte istihdamın düşmediğini, ihracatın da devam ettiğini söyledi.

MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara vermedik”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Covid-19 salgını boyunca üretime ara vermediklerini belirterek, süreçte istihdamın düşmediğini, ihracatın da devam ettiğini söyledi. Tekli, “Bizim bayramımız üretim. Bizim için üretime ara vermediğimiz her gün bayram. Pandemi boyunca olduğu gibi, sonrasında da üretimimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.
MTOSB Başkanı Tekli, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde bölgedeki gelişmeleri değerlendiren bir açıklama yaptı. Pandemi boyunca üretime kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan tekli, “Üst düzey önlemlerini alan fabrikalarımız, gerek termal kameralar ya da ateş ölçerler ile gerek dezenfektanlar, maske ve eldivenler ile işçi sağlığını ön planda tutarak çalışmalarını sürdürdüler. Pandemi boyunca istihdam rakamlarımızda düşüş gözlemlenmediği gibi, ihracatımız da devam etti. Enerji tüketim rakamlarımızda da gözle görülür ciddi bir düşüş olmadı. Tüm sanayicilerimizi özverilerinden dolayı kutluyorum. Hepsi büyük bir özveri ile çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdü” ifadelerini kullandı.

“Sanayicilerimiz büyük bir iş başardı”
Pandemi boyunca tüm ülkelerin kendilerini dış dünyaya kapattıklarını dile getiren Tekli, “Tüm dünyada ve ülkemizde hayatın durduğu bu süreçte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerimiz büyük bir iş başararak, devletimizden aldığı güçle üretime sonuna kadar devam etti. Kısa çalışma ödeneği gibi önemli destekler alan sanayicilerimiz, devletimizin gücünü sonuna kadar yanında hissetti. Maske ve eldiven konusunda da sonuna kadar destekçimiz olan Mersin Valiliğimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Bayram sonrasında da çalışmalarımız sürecek”
Bölgede, Ramazan Bayramı ve sonrasında da çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini kaydeden Tekli, şöyle devam etti: “Biz ülkemize güveniyor, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayicilerimiz güçlerini bir kez daha sahaya yansıttılar. 3. Bölgede çalışmalarımızın sonuna geldik. Pandemi döneminde bile sanayicimiz yatırımlarına devam ederek ülkemize olan güvenimizi sahaya da yansıttı. Covid-19 salgınının tüm dünyayı bir an evvel terk etmesini temenni ederken, ülkemizin, Mersinlilerin ve tüm sanayicilerimizin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Mersin Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Ayşem Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

Kazada hayatını kaybeden spor ilçe müdürü toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden spor ilçe müdürü toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.