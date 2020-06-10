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MTSO’dan Kızılay’a kan bağışı desteği

MALATYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlik ile Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşayan Kızılay’ın çağrısı ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinin katılımı ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlik ile Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.
Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşayan Kızılay’ın çağrısı ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinin katılımı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Oda binasında gerçekleşen etkinlikte oda yönetimi ve üyeleri gün boyu kan bağışında bulundu. Buradaki programda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinde kan bağışı stoklarının ciddi bir azalma yaşanması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını bu nedenle Kızılay’ın çağrısına kulak vererek oda olarak kan bağışı kampanyası düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Bağışlanacak her kan bağışının hayat kurtardığını ifade eden Sadıkoğlu, “Malatya kan bağışı konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Bizlerde bugün MTSO yönetimi ve üyelerimiz olarak Türk Kızılay’ına destek olma adına kan bağışında bulunuyoruz. Buradan tüm halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugün burada bağışlanan her kanın birilerinin hayatını kurtaracağı bilinci ile hareket ederek, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise Kızılay’ın her zaman halkın yanında olduğunu ifade ederek, “Tüm dünya da son dönemlerde olağan üstü günler geçiriyoruz. MTSO olarak bizlerde burada duyarsız kalamayız, kan bağışı kampanyasına katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek vermesini temenni ediyoruz” dedi.
Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın’da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ticaret erbaplarına destek verdiği gibi Türk Kızılay’ına da bu konuda desteğini esirgemediğini dile getirerek, “Kurumsal anlamda yapılan bu tür destekler halkımızın da bilinçlenmesi adına ve organizasyonların artasında önem arz ediyor. Bu anlamda MTSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanımız Hasan Özkan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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