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Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu

20.02.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 7 gün süren organizasyon, büyükler kategorisindeki final maçlarıyla tamamlandı.

Büyükler kategorisinde Türk sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Genelde 25 altın, 54 gümüş ve 49 bronz madalya alan Türkiye, 132 puanla şampiyonada ikinciliği elde etti.

Rusya 61 altın, 21 gümüş ve 22 bronz madalya sonucunda 246 puanla şampiyonada birinci sırada yer aldı.

Şampiyonada 17 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyanın sahibi olan Belarus ise 88 puan toplayarak genel sıralamada üçüncü oldu.

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