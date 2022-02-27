Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler (Elit erkek ve kadın) Türkiye Şampiyonası'nın 21-26 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, il seçmelerine katılacak sporcuların "khan" derecesine sahip olmaları gerektiği aktırıldı.



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