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Muazzam! İnternette gördüler, para vermek yerine evde kendileri yaptılar

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Hemen hemen hepimiz “Kendin Yap” projelerine ilgi duyarız, ancak internetten gördükleri kitaplık tasarımını evde yapan bu çift gerçekten harika!

Kendin yap projelerin hepimizin ilgisini çekiyor, bu konuyla ilgili videoları imrenerek seyrediyoruz. Ya “vakti gelince yaparım” diyerek bir köşeye fırlatıyoruz ya da hevesimiz kursağımızda kalıyor. Ortaya çıkan ürünle yapmak istenilen ürün arasında dağlar kadar fark olması biraz üzüyor insanı. Bazı durumlardaysa gerçek başarı hikayeleri çıkıyor ortaya, tıpkı Jessica ve Sinclair’in hikayesinde olduğu gibi. “Bunu mutlaka denemeliyiz!” diye çıkılan yolda ortaya harika bir kitaplık çıktığını imrenerek izleyeceksiniz.

Para vermek yerine evde kendileri yaptı!

Jessica internette öylesine dolaşırken özel tasarım bir kitaplığa denk geliyor, bu kitaplık tam da evlerinin duvarlarında görmek istediği türden bir şey.

Jessica internette öylesine dolaşırken özel tasarım bir kitaplığa denk geliyor, bu kitaplık tam da evlerinin duvarlarında görmek istediği türden bir şey.
Jessica bu harika kitaplığın resmini hemen eşi Sinclair’e gösteriyor, Jessica: “Sinclair resmi gördüğünde kalp krizi geçirecek zannettim” diyor.

“Bu kitaplığı mutlaka yapmayı denemeliydik” diyor Jessica, bir reality show’da gördükleri hayallerindeki bu kitaplığı nasıl yapabileceklerini planlamaya başlıyorlar.

“Bu kitaplığı mutlaka yapmayı denemeliydik” diyor Jessica, bir reality show’da gördükleri hayallerindeki bu kitaplığı nasıl yapabileceklerini planlamaya başlıyorlar.
Jessica hemen kitaplığı koymayı düşündükleri duvarın alanını ölçüyor, ardından ölçülerle beraber yanına kitaplığın da resmini alarak soluğu aynı okulda birlikte çalıştıkları grafik tasarım öğretmeninin yanında alıyor. Arkadaşının yardımlarıyla istedikleri kitaplığı yapabilmek için ne kadarlık panellere ihtiyaç duyduklarını hesaplıyorlar.

Ölçüm, hesaplama ve tasarım işlerinin hallettikten sonra kitaplığı inşa edebilmek için gerekli malzemelerin siparişini veriyorlar, toplam masrafları: 900 Dolar.

Ölçüm, hesaplama ve tasarım işlerinin hallettikten sonra kitaplığı inşa edebilmek için gerekli malzemelerin siparişini veriyorlar, toplam masrafları: 900 Dolar.
Artık başlamak için hazırlar, panellerden tek tek kutuları inşa edip MDF panelden hazırladıkları örnek duvarın üzerinde düzenlemeye başlıyorlar.
Daha sonra MDF paneli kitaplığı koymak istedikleri duvara sabitleyip üzerine kutuları yerleştiriyorlar.
Hayallerindeki çiçek şekilli kitaplığı oluşturmak için tam 16 saatlerini harcıyorlar, ancak ortaya çıkan eser harcanan emeğe değiyor.
Jessica: “Bu büyük bir işti, çok zamanımızı aldı, ancak her saniyesine değdi”
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