Muazzam! İnternette gördüler, para vermek yerine evde kendileri yaptılar

Kendin yap projelerin hepimizin ilgisini çekiyor, bu konuyla ilgili videoları imrenerek seyrediyoruz. Ya “vakti gelince yaparım” diyerek bir köşeye fırlatıyoruz ya da hevesimiz kursağımızda kalıyor. Ortaya çıkan ürünle yapmak istenilen ürün arasında dağlar kadar fark olması biraz üzüyor insanı. Bazı durumlardaysa gerçek başarı hikayeleri çıkıyor ortaya, tıpkı Jessica ve Sinclair’in hikayesinde olduğu gibi. “Bunu mutlaka denemeliyiz!” diye çıkılan yolda ortaya harika bir kitaplık çıktığını imrenerek izleyeceksiniz.