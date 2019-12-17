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Mucize 2 Aşk liderliğini korudu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta sonu en çok Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2 Aşk izlendi. Yerli filmlerin ağırlıklı olduğu listede en çok izlenen yabancı film ise Jumanji: Next Level oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize 2 Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunda gişe liderliğini korudu. Mucize 2 Aşk, ikinci hafta sonunda 296.350 seyirci tarafından izlenerek liderliğini korudu. Mucize 2 Aşk, bu yıl içerisinde 1 milyon seyirci baremini geçen 12. yapım oldu.

Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 140.814 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, haftanın en çok izlenen yeni filmi Aman Reis Duymasın 119.921 seyirciyle üçüncü sıradan listeye giriş yaptı. İzleyiciyle bu hafta sonu buluşan Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), 89.556 seyirciyle açılışını dördüncü sırada gerçekleştirirken, Recep İvedik 6 altıncı hafta sonunda 79.435 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Güzelliğin Portresi ise 43.068 seyirciyle açılışını yedinci sıradan yaptı.

Listenin devamında sırasıyla;

  1. Karlar Ülkesi II 63.578
  2. Güzelliğin Portresi 43.068
    1. Koğuştaki Mucize 41.871
  4. Addams Ailesi 32.959
  5. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi 4.982

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pkk destekcisinin filmini izlemeye gerek yok bence
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