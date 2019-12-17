Mucize 2 Aşk liderliğini korudu

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize 2 Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunda gişe liderliğini korudu. Mucize 2 Aşk, ikinci hafta sonunda 296.350 seyirci tarafından izlenerek liderliğini korudu. Mucize 2 Aşk, bu yıl içerisinde 1 milyon seyirci baremini geçen 12. yapım oldu.

Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 140.814 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, haftanın en çok izlenen yeni filmi Aman Reis Duymasın 119.921 seyirciyle üçüncü sıradan listeye giriş yaptı. İzleyiciyle bu hafta sonu buluşan Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), 89.556 seyirciyle açılışını dördüncü sırada gerçekleştirirken, Recep İvedik 6 altıncı hafta sonunda 79.435 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Güzelliğin Portresi ise 43.068 seyirciyle açılışını yedinci sıradan yaptı.

Listenin devamında sırasıyla;