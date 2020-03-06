Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? Mucize Doktor 25. son bölüm izle

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 12 Mart Perşembe yayınlanacak olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da hastaneye yeni gelen ve Merve Dizdar'ın canlandırdığı asistan doktor Damla'nın planları ortalığı karıştırıyor. Rakibi olarak gördüğü Ali Vefa'yı alt etmek isteyen Damla, Ali'nin Nazlı ile olan ilişkisini Tanju'ya söylüyor.

MUCİZE DOKTOR'DA ALİ KOVULACAK MI?

Ali Vefa'nın son dönemlerde yaptığı hatalar ve hakkında gelen şikayetler nedeniyle sinirli olan Tanju, bu yaşananlara Nazlı ile olan ilişkisinin neden olduğunu düşünüyor. Ali Vefa'ya gözdağı veren Tanju, radikal bir karar alıyor. Tanju'nun "Ali Vefa iş hayatıyla özel hayatını birbirine karıştırıyorsa ikisinden birini seçecek. Ali'nin kafası bu işlerle meşgulken konsantre olamıyor. Ali bugün benim gözetimimde olacak. Eğer bir hatayaparsa bu hastaneden gider" sözleri dikkat çekiyor. Başhekim Adil ise Tanju'ya isyan ederek, "Sırf otizmli diye aşk yaşamaya hakkı yok mu?" diye bağırıyor.