MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? Mucize Doktor 25. son bölüm izle

Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? Mucize Doktor 25. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 01:17 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 25. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizinin 26. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Damla'nın Ali Vefa ve Nazlı aşkını Tanju'ya söylemesi hastaneyi karıştırıyor. Tanju, Ali Vefa'dan ya aşkını ya da işini seçmesini istiyor. Ali'yi kendi gözetimine alan Tanju, bir hata yapması halinde kovulacağını söylüyor. Peki Tanju, Ali Vefa'yı kovacak mı? İşte Mucize Doktor 26. yeni bölümden ilk fragman.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 12 Mart Perşembe yayınlanacak olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da hastaneye yeni gelen ve Merve Dizdar'ın canlandırdığı asistan doktor Damla'nın planları ortalığı karıştırıyor. Rakibi olarak gördüğü Ali Vefa'yı alt etmek isteyen Damla, Ali'nin Nazlı ile olan ilişkisini Tanju'ya söylüyor.

Mucize Doktor_25 (6)

MUCİZE DOKTOR'DA ALİ KOVULACAK MI?

Ali Vefa'nın son dönemlerde yaptığı hatalar ve hakkında gelen şikayetler nedeniyle sinirli olan Tanju, bu yaşananlara Nazlı ile olan ilişkisinin neden olduğunu düşünüyor. Ali Vefa'ya gözdağı veren Tanju, radikal bir karar alıyor. Tanju'nun "Ali Vefa iş hayatıyla özel hayatını birbirine karıştırıyorsa ikisinden birini seçecek. Ali'nin kafası bu işlerle meşgulken konsantre olamıyor. Ali bugün benim gözetimimde olacak. Eğer bir hatayaparsa bu hastaneden gider" sözleri dikkat çekiyor. Başhekim Adil ise Tanju'ya isyan ederek, "Sırf otizmli diye aşk yaşamaya hakkı yok mu?" diye bağırıyor.

Mucize Doktor_25 (1)

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır.

Mucize Doktor_25 (4)

Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim vuruluyor?Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim vuruluyor?
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor 25. son bölüm izle, Mucize Doktor, mucize doktor 26. yeni bölüm fragmanı, taner ölmez, ali vefa,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Sevilen isim veda mı ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Sevilen isim veda mı ediyor?

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cezaevine giren Yıldız'a ne olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cezaevine giren Yıldız'a ne olacak?

Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim vuruluyor?

Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim vuruluyor?

Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimler? Ünlü oyuncular okuma provasında buluştu!

Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimler? Ünlü oyuncular okuma provasında buluştu!

Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor? Merve Dizdar kimdir? Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

Mucize Doktor'a damga vuran yeni oyuncu!

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle hayran bıraktı! Reytinglerde kaçıncı oldu? Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İlk bölümüyle hayran bıraktı!

Wilma Elles Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.