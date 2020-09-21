MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seda Bakan Mucize Doktor'da hangi rolde oynuyor?

Mucize Doktor 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seda Bakan Mucize Doktor'da hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2020 02:09 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'da hasta olan Adil Hoca tedavi red formunu imzalıyor. Hastane yönetimi ise Adil Hoca'yı ameliyat edebilmek için kızına ulaşıyor. Ünlü oyuncu Seda Bakan yeni bölümde diziye Adil Hoca'nın kızı rolüyle katılacak. İşte Mucize Doktor 30. bölümden yeni fragman.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 24 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

sedaa

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner.

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar. Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar. Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
İddialı dizi için geri sayım başladı!İddialı dizi için geri sayım başladı!
Yeni diziyle ekranlara dönüyor!Yeni diziyle ekranlara dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İstanbul'da Ramo devri başlıyor!
İstanbul'da Ramo devri başlıyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arıza dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Arıza 2. son bölüm izle
Arıza dizisinden çarpıcı fragman!
Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kopuz Albay görevden alınıyor! Savaşçı 98. son bölüm izle
Savaşçı'da Kopuz Albay şoku!
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'lı Kefaret'e yeni oyuncu! Yurdaer Okur hangi rolde?
Bir ünlü isim daha kadroya katıldı
Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
İddialı dizi için geri sayım başladı!
MasterChef Barbaros itiraf etti! Barbaros tabağı bilerek mi düşürdü?
Tabağı bilerek mi düşürdü? İtiraf etti
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Geceye damga vurdu! Rakibine fark attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.