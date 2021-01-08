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Mucize Doktor 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da Ferman, Ali Vefa'yı hastaneden kovacak mı?

08.01.2021 02:15 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 44. son bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 45. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ferman'ın Nazlı'ya yaptığı şok teklif dikkat çekiyor. Ferman'ın "Ali'yi göndereceğim bu hastaneden. Asistanım sen olacaksın" sözlerine Nazlı'nın ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. İşte Mucize Doktor 45. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 14 Ocak Perşembe akşamı 45. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyorMucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor

Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır.

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Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali’ye kendi vakasını verir.
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İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo’nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz.

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Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır?

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