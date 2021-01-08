Mucize Doktor 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da Ferman, Ali Vefa'yı hastaneden kovacak mı?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 14 Ocak Perşembe akşamı 45. yeni bölümüyle ekranda olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır.

Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali’ye kendi vakasını verir.



İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo’nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz.



Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır?

