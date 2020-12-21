Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ölmez Fatih Portakal'ın aşk hayatıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nişanlı olan Taner Ölmez "Nişanlımla 2021'in yazında evleneceğiz" dedi. Ünlü oyuncu "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" ifadelerini kullandı.





