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Mucize Doktor'da Kıvılcım öldü mü? Özge Özder ayrıldı mı? Mucize Doktor'a veda mesajı

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2020 01:21 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 2. sezon ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'da hastane ortağı Kıvılcım'ı canlandıran Özge Özder'in dizide yer almayacağı daha önce açıklanmıştı. Özge Özder'in oynadığı Kıvılcım karakteri son bölümde öldü. Mucize Doktor'a veda eden Özge Özder ise sosyal medya hesabından bir mesajı yayınladı. Özder, "Başka hikayelerde buluşmak ve yeniden kucaklaşmak dileğiyle" dedi.

Mucize Doktor'da Kıvılcım öldü mü? Özge Özder ayrıldı mı? Mucize Doktor'a veda mesajı

Mucize Doktor'un yeni sezonu öncesinde diziden ayrılacak isimler belli olmuştu. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesi Kıvılcım'ı canlandıran Özge Özder'in ikinci sezonda yer almayacağı açıklanmıştı. Özge Özder isedaha önce diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını açıklamıştı.

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ÖZGE ÖZDER MUCİZE DOKTOR'A VEDA ETTİ

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder dizinin yeni bölümünün yayınlandığı anlarda sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Özge Özder paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel şeyler yazmak istedim sana... Zira bu gece sonsuza dek vedalaşıyoruz seninle... Zor bir ayrılık süreci oldu bizimki ve görünen o ki hep zor olmaya devam edecek... Çünkü bir yanım dönüşümünü, yani yaşasaydın nasıl olurdu hikayen hep merak edecek.. Neyse ki dünyayı dengede tutan, yin yang misali bir tasvirle yaptın vedanı. Uğurlar olsun sevgili ateş kadını..
Sanırım ayrılığa ve her tür vedaya dair en zor olan şey , sevdiklerinden, aile saydıklarından kopmak zorunda olmak.. Parçası hissettiğin o ortak hayatın, yaşanılan ve birlikte yaratılan o ortak hikayenin dışında kalmak...

Seni anlamaya dair zorlandığım zamanlar elbette oldu. Ama anlamadığım birini gerçek hayatta bile reddetmedim hiç, 'olmaz olsun' demedim, dışlamadım. Seni ve en kötü denilen taraflarını bile her defasında yeniden anlamlandırıp, anlamaya çabaladım. Çünkü ödevimdi bu. Umarım hakkıyla can vermişizdir sana.. Umarım izlerin ve hikayeye bıraktığın miras devam eder mucizeler yaratmaya. Çünkü unutma ki, gerçek izler bırakmak ve küçükte olsa bir ana ruh katmak yeterlidir unutulmaz olmaya...

Tüm Mucize Doktor ailesine ve desteğini bu güne kadar hissettiren, bana ve Kıvılcam'a her daim sahip çıkan, duygudaş olan, yağmur gibi mesajlarla, empati kurup kucaklayan tüm o iyi kalplere sonsuz teşekkürler. Birlikte soluk alıp vereceğimiz başka karakterlerle, başka hikayelerde buluşmak ve yeniden kucaklaşmak dileğiyle canım seyirci. Kavuşmamız çok yakın"

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