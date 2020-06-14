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  4. Mucize Doktor'da Özge Özder'den sonra Merve Dizdar da ayrılıyor

Mucize Doktor'da Özge Özder'den sonra Merve Dizdar da ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 08:00 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde Özge Özder’den sonra bomba bir ayrılık daha yaşanıyor. Mucize Doktor dizisinde Merve Dizdar da diziden ayrılıyor.

Mucize Doktor'da Özge Özder'den sonra Merve Dizdar da ayrılıyor

Karantina sürecinden ara verilen Mucize Doktor yayınlandığı ilk günden beri beğenilerek izleniyor. Temmuz ayının son haftasında yeniden çekimlere başlanacak olan Mucize Doktor dizisinde üst üste şoke eden gelişmeler yaşanıyor.

İlk sezonunu yaşarken pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilmek durumunda kalınan Mucize Doktor dizisinde, Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder diziden ayrılmıştı. Özder'in ardından Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar da ayrılık kararı aldı.

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İki ismin de senaryodaki hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziye veda ettiği öğrenildi. Çekimlerin stoklu yapılması dolayısıyla ikilinin hangi bölümden itibaren dizide yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Mucize Doktor seti temmuz ayı itibariyle yeni bölümler için motor diyecek.

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