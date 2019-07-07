Mucize Doktor dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte oyuncu kadrosu

MF Yapım'ın 'The Good Doctor' dizisinden uyarladığı 'Mucize Doktor' dizisinin çekimleri 20 Temmuz'da başlıyor.

FOX'ta ekrana gelecek olan dizinin başrol karakteri 'Doktor Ali'yi Taner Ölmez canlandıracak. Yusuf Pirhasan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı 'Mucize Doktor'u Pınar Bulut yazıyor. Çekimlerinin 20 Temmuz'da başlaması planlanan dizide Taner Ölmez'e eşlik edecek oyuncular yavaş yavaş netleşiyor.

'Mucize Doktor'da Reha Özcan 'Adil', Onur Tuna 'Ferman', Özge Özder de 'Kıvılcım' rollerine hayat verecek. Dizide Ali'nin partneri Nazlı karakteri için ise Sinem Ünsal ile görüşülüyor.





