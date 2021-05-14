Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final yapıyor? FOX’tan şaşırtan karar

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna gibi başarılı isimlerin yer aldığı FOX TV dizisi Mucize Doktor, final yapacak. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mucize Doktor’un final tarihi açıklandı.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna’nın başrollerinde yer aldığı Mucize Doktor dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” ifadeleri kullanıldı.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU

Kore yapımı Good Doctor’ dizisinden uyarlanan "Mucize Doktor” dizisinde taşrada bir kentte doğup büyüyen ve babası tarafından evlatlıktan reddedilmesinin ardından yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali Vefa’nın, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin arkasından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları paylaşılıyor.



