MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

Mucize Doktor rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

DİZİ HABERLERİ  | 15.05.2020 01:57 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuş ve dizi erken sezon finali yapmıştı. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisine yurt dışından da büyük ilgi var. Dizi olan olarak Latin Amerika'da hizmet veren ücretli bir yayın platformunda da ekrana gelecek.

Mucize Doktor rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığ FOX'un fenomen dizisi Mucize Doktor, bu sezon reytinglerde rekor kırmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen Mucize Doktor'a yurt dışından da büyük ilgi bar.

YURT DIŞINA SATIŞTA REKOR KIRDI

2019-20 sezonunun en çok izleneni olan yapım, Madd Entertainment Satış Müdürü Özlem Özsümbül'ün açıklamasına göre, şirket bünyesinde yurt dışına pazarlanan projeler arasında en hızlı satılan yapım oldu.

Daha önce Arnavutluk, Arjantin, Bulgaristan, Ekvador, El Salvador, Honduras, Irak, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Özbekistan, Paraguay, Romanya, Uruguay, Yunanistan gibi ülkelere satılan dizi, ayrıca Turner Medya Grubu'nun Latin Amerika'da hizmet verecek olan ücretli platformunda yayınlanacak ilk Türk dizilerinden biri olacak.

Mucize Doktor, yeni bölümleriyle Eylül'de FOX'ta!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Çukur'un akıbeti belli oldu! Show TV'den flaş kararÇukur'un akıbeti belli oldu! Show TV'den flaş karar
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur sezon finali mi yaptı? Show TV ve Ay Yapım'dan flaş karar! Çukur yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Çukur'un akıbeti belli oldu! Show TV'den flaş karar

Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ağır yaralanan Osman Bey kurtulacak mı? Kuruluş Osman 21. son bölüm izle

Kuruluş Osman hayranlarını üzen sahne!

Arka Sokaklar 552. yeni bölümde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalanıyor!

Arka Sokaklar'a koronavirüs damgası!

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da flaş gelişme! Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisinde flaş gelişme!

Hizmetçiler dizisi bitti mi? Kanal D'den Hizmetçiler için final kararı!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Buket Aydın ekrana geri mi dönüyor? Olay iddia

Ekrana geri mi dönüyor? Olay iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.