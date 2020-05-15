Mucize Doktor rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığ FOX'un fenomen dizisi Mucize Doktor, bu sezon reytinglerde rekor kırmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen Mucize Doktor'a yurt dışından da büyük ilgi bar.

YURT DIŞINA SATIŞTA REKOR KIRDI

2019-20 sezonunun en çok izleneni olan yapım, Madd Entertainment Satış Müdürü Özlem Özsümbül'ün açıklamasına göre, şirket bünyesinde yurt dışına pazarlanan projeler arasında en hızlı satılan yapım oldu.

Daha önce Arnavutluk, Arjantin, Bulgaristan, Ekvador, El Salvador, Honduras, Irak, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Özbekistan, Paraguay, Romanya, Uruguay, Yunanistan gibi ülkelere satılan dizi, ayrıca Turner Medya Grubu'nun Latin Amerika'da hizmet verecek olan ücretli platformunda yayınlanacak ilk Türk dizilerinden biri olacak.

Mucize Doktor, yeni bölümleriyle Eylül'de FOX'ta!

