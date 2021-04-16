MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı

16.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı 'Mucize Doktor' dizisiyle büyük ün kazanan son dönemin gözde oyuncularından Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı. Tuna'nın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın özel hayatı oldukça merak ediliyordu. 35 yaşındaki oyuncunun meslektaşı Elif Doğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

IMG_6982

İLİŞKİNİN MİMARI TANIDIK ÇIKTI

Onur Tuna ile Elif Doğan'ın ilişkisinin mimarı da ortaya çıktı. Tuna ile Yasak Elma dizisinde aynı seti paylaşan oyuncu Sevda Erginci, bu ilişkinin mimarıymış.

"DELİDOLU VE KISKANCIM"

Ünlü oyuncu Onur Tuna, 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna şu cevabı vermişti: “Delidolu ve kıskancım. Ama bu “Bunu giyemezsin” tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek… Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki? Birinin beni sahiplendiğini bilmek güzel. Gerçek sahiplenme varsa biraz fedakâr olman gerekiyor. Kolay değil ilişki yaşamak. O yüzden izole olman gerekiyor. İnsanlar birbirini yanlış algılıyor. Bunun ilişkiye zararı var.
mucize-doktor-un-ferman-i-onur-tuna-nin-gizemli-aski-ortaya-cikti_37252

"AŞK BİR TAKINTIDIR"

Tuna, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna ise, "Aşk bir takıntıdır. Dokunduğun, birlikte uyuduğun, vakit geçirdiğin, hormonlarınla yaklaştığın birini alışkanlık haline getirirsin. Aşk başta yoğun başlar sonra dengeye oturur. O an aşkın bittiğini düşünmek büyük hata. Olay dengeye oturuyor, biten bir şey yok. Bitse zaten herkes birbirinden gider.” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Bir yıl geçti! Yürek yakan paylaşımlarBir yıl geçti! Yürek yakan paylaşımlar
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Onur Tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! "Üzgünüm çok" notuyla duyurdu

Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! "Üzgünüm çok" notuyla duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.