MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal arkadaşını rezil etti: "Ulan bu ne..."

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal arkadaşını rezil etti: "Ulan bu ne..."

21.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Bugün yeni yaşını kutlayan Sinem Ünsal, bir arkadaşının kutlama mesajına ilginç bir tepki verdi.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal arkadaşını rezil etti: "Ulan bu ne..."

Sinem Ünsal, "Arkadaşlar İyidir", "Çoban Yıldızı", "Siyah Beyaz Aşk" ve "Kızım" gibi dizilerde irili ufaklı roller oynayarak tanınmaya başladı. Ama asıl çıkışını televizyona değil tiyatroya borçlu olan ender oyunculardan biri oldu. 2019'da Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden Afife Jale'de "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü kazanan Sinem Ünsal, otomatik olarak başrollere sıçradı. Son yılların en çok rating alan dizisi "Mucize Doktor"un Nazlı'sı olarak izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, yeteneği ve güzelliğiyle bütün izleyicilerin takdirini kazandı. Dizi ikinci sezonda rating kaybetti ve senaryo sıkıntıları yaşadı. Ama Sinem Ünsal başarısından hiçbir şey kaybetmedi. Kısa süre önce biten "Mucize Doktor"un en çok yaradığı oyuncu şüphesiz ki Sinem Ünsal oldu. Bu güzellikler eşliğinde 28 yaşına giren oyuncu, doğum gününü kutlayan mesajları Instagram'da paylaşmaya başladı.

"Ulen bu ne?"

Sinem Ünsal story

Bütün arkadaşları Sinem Ünsal'ın en güzel hallerini paylaşarak Instagram'da doğum gününü kutladı. Teker teker yanıt veren ünlü oyuncu, bir arkadaşının hayli eski ve kötü bir fotoğraf paylaştığını görünce dayanamadı: "Peki bu foto ne ulen Yasin?"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Maraşlı dizisi fena karıştı: "Sabotaj..."Maraşlı dizisi fena karıştı: "Sabotaj..."
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Bakın nerede saklanmış

Bakın nerede saklanmış

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.