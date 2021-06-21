Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal arkadaşını rezil etti: "Ulan bu ne..."

Sinem Ünsal, "Arkadaşlar İyidir", "Çoban Yıldızı", "Siyah Beyaz Aşk" ve "Kızım" gibi dizilerde irili ufaklı roller oynayarak tanınmaya başladı. Ama asıl çıkışını televizyona değil tiyatroya borçlu olan ender oyunculardan biri oldu. 2019'da Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden Afife Jale'de "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü kazanan Sinem Ünsal, otomatik olarak başrollere sıçradı. Son yılların en çok rating alan dizisi "Mucize Doktor"un Nazlı'sı olarak izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, yeteneği ve güzelliğiyle bütün izleyicilerin takdirini kazandı. Dizi ikinci sezonda rating kaybetti ve senaryo sıkıntıları yaşadı. Ama Sinem Ünsal başarısından hiçbir şey kaybetmedi. Kısa süre önce biten "Mucize Doktor"un en çok yaradığı oyuncu şüphesiz ki Sinem Ünsal oldu. Bu güzellikler eşliğinde 28 yaşına giren oyuncu, doğum gününü kutlayan mesajları Instagram'da paylaşmaya başladı.

"Ulen bu ne?"

Bütün arkadaşları Sinem Ünsal'ın en güzel hallerini paylaşarak Instagram'da doğum gününü kutladı. Teker teker yanıt veren ünlü oyuncu, bir arkadaşının hayli eski ve kötü bir fotoğraf paylaştığını görünce dayanamadı: "Peki bu foto ne ulen Yasin?"



