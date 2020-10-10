Müdür Başyiğit, köy okullarındaki idarecilerle bir araya geldi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, köy okullarındaki öğretmen ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

12 Ekim Pazartesi günü itibariyle köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacak olması dolayısıyla, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, köy okullarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticileriyle toplantı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda yapılan toplantıda yüz yüze eğitimin ayrıntıları görüşüldü.

Müdür Hasan Başyiğit, bakan yardımcılarıyla yapılan toplantıda köy okulları ile ilgili verilen bilgileri aktararak 12 Ekim Pazartesi gününe kadar gerekli hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Başyiğit, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede özen gösterilmesinin elzem olduğunu ifade etti.



