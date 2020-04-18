YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Müdür Başyiğit, maske üretim çalışmalarını inceledi

Müdür Başyiğit, maske üretim çalışmalarını inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.Müdür Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek burada gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen maske üretimi çalışmalarını inceledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.
Müdür Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek burada gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen maske üretimi çalışmalarını inceledi. Ziyarette Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik de yer aldı. Başyiğit, projede gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler başta olmak üzere emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Güvenlik güçlerinin yüz koruyucu siperlikleri öğretmenlerden

Güvenlik güçlerinin yüz koruyucu siperlikleri öğretmenlerden

Başkan Yalçın’dan yeni park alanlarına inceleme

Başkan Yalçın’dan yeni park alanlarına inceleme

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.