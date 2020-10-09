Müdür Keskin: “Yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı”

Simav ilçesinde yangın ilk müdahale ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerini denetleyen Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan yangın ilk müdahale ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerini denetledi ve ekipte görevli personel ile bir araya geldi.

Korucuk Yangın İlk Müdahale Ekibi, Kayranlı Yangın Gözetleme Kulesi ve Yangın İlk Müdahale Ekibi ile Aksaz Şefliği Akçakertik Gözetleme Kulesi personeli ile bir araya gelen Müdür Hasan Keskin, ormancılık ve orman yangınları ile mücadele çalışmaları hakkında ekipte görevli personelin bilgilerini tazelerken aynı zamanda isteklerini dinledi.

Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu belirten Hasan Keskin,“ Ormanlarımızda çıkan yangınlar yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak büyük çoğunluğu bilmekteyiz ki insan kaynaklı. Örneğin yakılan ateşin iyi söndürülmemesi, ekin biçildikten sonra tarlada kalan anız adı verilen köklü sapların yakılması, seyir halindeki araçtan sigara izmaritinin atılması, orman yangınlarına neden olan başlıca faktörler. Yaptığımız umursamazca bir davranış, yılların emeğini hiç ederken, yarınlara da gölge düşürüyor. Bu yüzden dikkat etmeli, daha duyarlı olmalı ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Keskin, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan Yangın Gözetleme Kuleleri hakkında bilgi aldı.

