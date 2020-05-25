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Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

VAN HABERLERİ  | 25.05.2020 08:22 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sağlık personeli ve hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederken, vatandaşları da bayramda aile içi bulaşa dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Adem Ergioğuz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve kentteki bulunan hastaneleri ziyaret etti. 112 Komuta Kontrol Merkezinde telsiz anonsuyla ambulansta çalışan sağlık personelinin de bayramını kutlayan Sünnetçioğlu, tatlı ikramında bulundu. Ayrıca hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet eden Sünnetçioğlu, “Birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan ayının ardından mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, ortak sevinçlerin ve duyguların paylaşıldığı müstesna günlerdir. Vaka sayılarımızda ciddi oranda düşüşlerin yaşandığı bugünlerde, bayramın hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu bir hava katacağını umut ediyorum” diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini belirten Sünnetçioğlu, "Normalleşmeye doğru gidiyoruz, ancak bu dönemde çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bayramda toplum içindeki bulaşlardan ziyade aile içindeki bulaşlara dikkat etmemiz lazım. İlimizde son bir hafta içinde daha çok aile içi bulaşlara rastlıyoruz. Lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram ziyaretleri yapmayalım. Telefonda ya da görüntülü görüşelim ancak bir araya gelmemeye dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenini ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bugünler için sağlık çalışanlarımız çok büyük çaba sarf ettiler. Onların emeklerini zayi etmeyelim" dedi.
Bu zorlu süreçte emniyet mensuplarının da bayramını kutlayan Sünnetçioğlu, “Korona virüs salgınına karşı mücadelemizde emniyet mensuplarımız da yoğun çaba sarf etti. Bu vesileyle ebediyete göçmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin ve emeği geçmiş herkese teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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