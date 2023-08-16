Müdür ve gönüllü öğrenciler okullarını boyayarak yeni döneme hazırlıyor

Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdürü Yakup Dursun, okulun bazı bölümlerinin boyanmaya ihtiyacı olduğunu gördü.

Okulu boyamaya karar veren Dursun, boyacı önlüğü giyip okul görevlisiyle çalışmaya başladı.

Yaz döneminde LGS'ye girecek öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrencilerden bazıları da okulun boyanmasına yardım etmek istedi.

Öğrenciler, kurstan çıktıktan sonra ellerine fırçayı alarak okullarını yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için okul müdürü ve görevliye yardım ediyor.

Okul Müdürü Yakup Dursun, AA muhabirine, okulun yaklaşık 8 yıldır boyanmadığını, sınıflardaki ve koridorlardaki boyaların yıprandığını söyledi.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulda 25 öğretmenin görev yaptığını ifade eden Dursun, "11 ortaokulu şubemiz, 2 özel eğitim sınıfımız ve bir de ana sınıfımız ile eğitim öğretim vermekteyiz. Okulumuz ilçenin tercih edilen okullarından biri. Eğitim için önce iyi bir okul olmak gerekiyor. İyi bir okul olmak için temiz bir ortam gerekiyor." diye konuştu.

Yaz döneminde kendi imkanlarıyla okulu boyadıklarını ifade eden Dursun, "Koridorlarımızda bulunan mavi zemin boya koridorlarımızı karanlık gösterdiği için, daha ferah ve aydınlık olması için beyaz boya ile boyamaya hizmetlimiz ile kadar verdik. Bu süreçte kurslara katılan öğrencilerimiz, bizim çaba ve gayretimizi görünce yardım etmek istediler. Biz de memnuniyetle kabul ederek ailelerinden izin aldık. Öğrencilerimiz de bizlere yardım ediyorlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan boyamızı bitirip, daha temiz, daha düzeli olarak öğrencilerimize hizmet etmeyi planlıyoruz." dedi.

"SABAH KURSA KATILIP, KURS BİTİMİNDE OKULUMUZU BOYUYORUZ"

Sekizinci sınıf öğrencisi Melisa Buse Uçar ise okulda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katıldığını söyledi.

Kursa geldiğinde okul müdürünün okulu boyadığını gördüğünü ve arkadaşları ile yardım etmek istediklerini belirten Uçar, "Sabah kursa katılıp, kurs bitiminde okulumuzu boyuyoruz. Okullar açıldığında arkadaşlarımız daha temiz bir okulla karşılasınlar diye çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

