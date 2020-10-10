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Müftü Şahin’den camilerde korona denetimi

KİLİS HABERLERİ  | 10.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin beraberindeki heyet ile birlikte Kilis’teki, camilerde korona tedbirlerini denetlediler.İl Müftüsü Abdurrahman Şahin beraberinde Müftü Yardımcıları Cengiz Çolak ve Recep Çarpar, Şube Müdürleri Murat Taşdelen ve Mustafa Şimşek Kilis’teki ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla camilerde inceleme ve denetim yaptı.

Müftü Şahin’den camilerde korona denetimi

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin beraberindeki heyet ile birlikte Kilis’teki, camilerde korona tedbirlerini denetlediler.
İl Müftüsü Abdurrahman Şahin beraberinde Müftü Yardımcıları Cengiz Çolak ve Recep Çarpar, Şube Müdürleri Murat Taşdelen ve Mustafa Şimşek Kilis’teki ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla camilerde inceleme ve denetim yaptı. Din görevlilerinden bilgi alan Müftü Şahin, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere, kurallara uyulması ve vali, kaymakam koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Müftü Şahin’den camilerde korona denetimi

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