Müftü Topcan Erdek’te

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Erdek’te Piri Reis Camisi bünyesinde yapılan Erdek Diyanet Okuma Salonu’nun açılışını yapmak üzere Erdek’i ziyaret etti.

İl Müftüsü Topcan’ın Erdek ziyareti, Erdek Müftü Vekili Hilmi Çetin ile birlikte Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’a makamında ziyareti ile başladı. Müftü Topcan, Kaymakamlık ziyareti sona erdikten sonra Diyanet Okuma Salonu’nun yer aldığı Piri Reis Camisi’ne geçti. Topcan, Erdek Piri Reis Camisi’nde Diyanet Okuma Salonu’nda düzenlenen toplantıda Erdek İlçe Müftülüğü İmam Hatipler, Müezzin, Kayyımlar ve Kur’an Kursu Öğreticileri ile bir araya geldi. Toplantı sona erdikten sonra Piri Reis Camisi’nin zemin katında hazırlanan Diyanet Okuma Salonu’nun açılışını yapan İl Müftüsü Topcan gençlerle buluştu.

Erdek İlçe Müftü Vekili Hilmi Çetin, Erdek Diyanet Okuma Salonu’nun İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Özellikle gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyet yapabileceğimiz, okuma salonu ilçemize hayırlı olsun” dedi.

