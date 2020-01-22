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Müftülük personeline Verem hastalığı anlatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi ve Düzce Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğiyle 73.

Müftülük personeline Verem hastalığı anlatıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi ve Düzce Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğiyle 73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce İl Müftülüğünde eğitim toplantısı düzenlendi.
Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Dr. Hikmet Haşemi, tüberküloz hastalığının tanı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Verem hastalığının, ‘Mycobacterium Tuberculosis’ denilen bir basille oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Balbay, erişkinlerde bulaşıcı hastalıklardan ölümün ikinci nedeni olduğuna dikkat çekerek hastalığın ülkemizde ve dünyada çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini kaydetti. Verem mikrobunun hasta kişiden sağlıklı kişiye; öksürük, konuşma, şarkı söyleme gibi başlıca hava yolları ile bulaştığını belirten Prof. Dr. Balbay, hastalıkta erken tanı ve etkili tedavinin önemine vurgu yaptı. Veremin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balbay, düzenli ilaç kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Verem hastalarının tedavide uyumsuz davranabildiğini dile getiren Dr. Hikmet Haşemi ise, “Doğrudan Gözetimli Tedavi” ile bir hastanın tüberküloz ilaçlarını içerken bir sağlıkçı ya da ev halkı, öğretmen, din görevlisi gibi sorumlu bir kişi tarafından gözlendiğini belirtti. Her hastanın ayda bir kez dispanserde kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Haşemi, ortaya çıkan sorunların hasta ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Müftülük personeline Verem hastalığı anlatıldı

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