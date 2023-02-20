Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı bugünkü bölüm (20 Şubat 2023) Atv tek parça İZLE!

Müge Anlı canlı yayını bugün itibari ile başlıyor. Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Ülke genelinde milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi. Müge Anlı'da haftalardır ekrana gelmiyordu bugün kaldığı yerden yayına devam edecek. Müge Anlı bugünkü bölüm (20 Şubat 2023) izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Müge Anlı bugünkü bölüm Atv üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bugün Müge Anlı öncelikli olarak deprem kayıplarını ön plana getirecek ve bağışlar toplamaya devam edecek.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

