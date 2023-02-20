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Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı bugünkü bölüm (20 Şubat 2023) Atv tek parça İZLE!

20.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı yeni bölümü bugün itibariyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm kanalların yayın akışları değiştirilmişti ve deprem özel yayınlar yapılmıştı. Müge Anlı bugün kaldığı yerden yyaın hayatına devam edecek. Öncelikli olarak deprem kayıplarının ele alınacağı yayında yardım toplanmaya da devam edilecek. Müge Anlı bugünkü bölüm hakkında tüm detaylar...

Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı bugünkü bölüm (20 Şubat 2023) Atv tek parça İZLE!

Müge Anlı canlı yayını bugün itibari ile başlıyor. Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Ülke genelinde milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi. Müge Anlı'da haftalardır ekrana gelmiyordu bugün kaldığı yerden yayına devam edecek. Müge Anlı bugünkü bölüm (20 Şubat 2023) izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Müge Anlı bugünkü bölüm Atv üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bugün Müge Anlı öncelikli olarak deprem kayıplarını ön plana getirecek ve bağışlar toplamaya devam edecek.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Müge Anlı 2

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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