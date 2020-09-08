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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Aleyna Çakır'ın tırnak içinde erkek DNA'sı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Cansız bedeni erkek arkadaşı tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili detayları inceleyen Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı, haziran ayında şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünü işlemeye başladı. Kızının ölümünden sevgilisi Ümitcan Uygun'u suçlayan aile, Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına katıldı.

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TIRNAK İÇLERİNDE ERKEK DNA'SI BULUNDU

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından ölesiye dövüldüğü ortaya çıkmıştı. İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.

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Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

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