Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! İğrenç olayı itiraf ettiler: Kocasının kardeşeri tecavüz edip öldürmüş

Müge Anlı'da yaşananlar yine kan dondurdu. 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur hakkında gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu" diyerek Nezaket'i suçlayan eski eş Yusuf Bey'in de cinayetten haberi olduğu ortaya çıktı.

Evlendiğinde küçük yaşta olan Nezaket kaybolduğunda 28 yaşındaydı. İddiaya göre, Nezaket'in yine kendisi gibi genç yaşlarda olan eşinin kardeşi Adem ile yakınlaştığı ve sonrasında intikam için tecavüz edilerek öldürüldüğü yayında aktarıldı.

KORKUNÇ DETAYLAR

Müge Anlı açıklamasında "Adem Nezaket ile ilişkisini kabul etmiş dün akşamki sorgusunda... 4 amca ve eski eş gözaltında, öldürüldüğü konusunda itiraf gelmiş. Babanızın arabada beklediği amcaların o sırada tecavüz edip öldürüp gömdüğü... Belgrad ormanlarına gömdükleri söyleniyor" dedi.

Müge Anlı'nın yayınında eski eş Yusuf gözaltına alındı. Müge Anlı amcaların birbirini suçladığını söyledi.

Araştırmalar devam ederken yayına annesini bulmak için katılan Habibe'nin Adem'in çocuğu olabileceği de konuşuldu. DNA testi bekleniyor.