MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! İğrenç olayı itiraf ettiler: Kocasının kardeşeri tecavüz edip öldürmüş

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! İğrenç olayı itiraf ettiler: Kocasının kardeşeri tecavüz edip öldürmüş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.12.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf ve gözaltı yaşandı. Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur'un ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! İğrenç olayı itiraf ettiler: Kocasının kardeşeri tecavüz edip öldürmüş

Müge Anlı'da yaşananlar yine kan dondurdu. 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur hakkında gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu" diyerek Nezaket'i suçlayan eski eş Yusuf Bey'in de cinayetten haberi olduğu ortaya çıktı.

Evlendiğinde küçük yaşta olan Nezaket kaybolduğunda 28 yaşındaydı. İddiaya göre, Nezaket'in yine kendisi gibi genç yaşlarda olan eşinin kardeşi Adem ile yakınlaştığı ve sonrasında intikam için tecavüz edilerek öldürüldüğü yayında aktarıldı.

Ekran görüntüsü 2024-12-31 112731

KORKUNÇ DETAYLAR

Müge Anlı açıklamasında "Adem Nezaket ile ilişkisini kabul etmiş dün akşamki sorgusunda... 4 amca ve eski eş gözaltında, öldürüldüğü konusunda itiraf gelmiş. Babanızın arabada beklediği amcaların o sırada tecavüz edip öldürüp gömdüğü... Belgrad ormanlarına gömdükleri söyleniyor" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-31 113246

Müge Anlı'nın yayınında eski eş Yusuf gözaltına alındı. Müge Anlı amcaların birbirini suçladığını söyledi.

Araştırmalar devam ederken yayına annesini bulmak için katılan Habibe'nin Adem'in çocuğu olabileceği de konuşuldu. DNA testi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Neredeyse insan boyutunda...

Neredeyse insan boyutunda...

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.