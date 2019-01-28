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Müge Anlı’da bomba bir hikaye daha: Karısını küçük kardeşiyle...

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SİNEMA TV  | 28.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında yine bomba bir olay ortaya çıktı. Lübnan'da çalışmaya giden adamı ailesi öldü sanıp eşini küçük kardeşiyle evlendirdiler...

Müge Anlı’da bomba bir hikaye daha: Karısını küçük kardeşiyle...

Müge Anlı, Türk filmlerine taş çıkaracak bir konuyu ekrana taşıdı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz’ı bulmak için Müge Anlı’ya konuk oldu. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. 1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan’ı evlendirdi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.

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BABASINI HİÇ TANIMIYOR!

Mehmet Selim Kaymaz’ın anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babasının yaşadığını öğrendi. Baba Ahmet Kaymaz’ı görenler; “Baban, saldırıda yaralandı. 1 yıl tedavi oldu. Köye geldiğinde annenin kardeşiyle evlendiğini ve çocukları olduğunu görünce kimseye görünmeden Irak’a gitti. Orada yeni bir hayat kurdu” dedi.

Babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı’dan babasının bulunması için yardım istedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sizin o kokusmus örfünüze tüküreyim o geline yazik degil mi? ya onla evlenmek zorunda kalan kayincoya yazik degil mi? hadi sözde büyükler akli kücükler boyle biseye karar verdi. sen nasil bir adamsin ki abinin karisini koynuna aliyorsun? bu memleket bunlar gibi insanlar yuzunden bu halde. sorsan namusumuz baska erkeklere gitmesin diye evlendirdik derler. bunlarin akli heo belden asagi calisir. kocasini kaybetmis bir kadinin namusuyla oturacagina inanmazlar zaten bu zihniyet oyle kadinlara direk tacizde bulunur rahatta birakmazlar. sizin gibilerle ayni ulkede yasadigima utaniyorum. yazik
Tam da Ezo gelin hikayesi olmuş,yazık...
neden yorumlarimi yayinlamiyorsun admin???
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