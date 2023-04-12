Müge Anlı'da büyük kavga! 36 kişilik Haymatlos ailesinde taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Müge Anlı, Haymatlos ailesinin dramını ele almaya devam ediyor. Babasının kendisini diğer kardeşlerinden ayırdığını iddia eden Galip Bey, kardeşi Erdal Bey ile canlı yayında tekrar yüzleşti. Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği ortaya çıkan Galip Bey ile Erdal Bey arasında gerilim yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu bir anda karıştı.

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA GERGİNLİK

Erdal Bey yine Galip Bey'in yalan söylediğini vurgulayınca olanlar oldu. Sinir krizi geçiren Galip Bey, önce saçlarını yoldu ardından da "Yeter" diye bağırıp olduğu yerde dövündü.

Ayağa kalkıp Erdal Bey'in üzerine yürüyen Galip Bey'i aile üyeleri sakinleştirdi. Olay sırasında küfür ve hakaretler havada uçuştuğu için canlı yayına ses verilmedi.

TARAFLAR CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Müge Anlı ve ekip arkadaşları duruma el koyarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MÜGE ANLI GÜZEL GELİŞMEYİ DUYURDU

Müge Anlı kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.

Yapılan açıklamaya göre ailenin vatandaşlık başvuruları alınacak.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, babası tarafından küçük yaşta köle olarak satıldığını söyleyen kimliksiz Galip Bey ve ailesini ağırladı. 36 kişilik Haymatlos ailesinin yaşadıkları soruna dikkat çeken Müge Anlı, onların yurtsuz belgesiyle hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

71 yaşındaki Galip Bey, küçükken babası tarafından çalışması için köle gibi satıldığını iddia etti. Babasının kendisine, diğer kardeşlerine olduğu gibi yaklaşmadığını belirten Galip Bey'in Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği öğrenildi. Bu olay sebebiyle Galip Bey'in çocukları ve aileleri de yurtsuz (Haymatlos) ailesi oldular.

Osmaniyeli olan Galip Bey'in ne çocukları ne de torunları okula gidemedi. Kimliksiz oldukları için hastalandıklarında hastaneye de gidemeyen ailenin dramı yürek sızlattı. Askere gidemeyen, hiçbir yerde çalışamayan ve devletin az gelirliler için yarattıkları imkanlardan faydalanamayan aile, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Galip Bey, diğer kardeşlerinin kimliği olduğunu fakat kendisinin olmadığını ifade etti. Galip Bey'in kardeşi Erdal Bey, ağabeyinin bütün bunları askere gitmemek için planladığını o yüzden bu durumda olduğunu söyledi.

