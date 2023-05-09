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Müge Anlı'da çocuk gelin vakası! Bu kadarına da pes! "Oğluma gelin yapacağım" diyerek 12 yaşındaki kızı kaçırdılar

09.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, programında 12 yaşındaki kızı Beray'ı arayan Hanife Hanım'ı konuk etti. İddiaya göre Samsun'un İlkadım ilçesindeki evinden çıktıktan tam 12 gün sonra bulunan Beray, 1 hafta sonra yine ortadan kayboldu. Hanife Hanım, "Kızımın aklına girdiler. Sosyal medyadan tanıştığı 22 yaşındaki İbrahim Şahin isimli şahıs tarafından kaçırıldı" dedi. Müge Anlı ise kaçırma olayında baba Vedat Şahin'in oğluna yardım ettiğini söyledi. Yaşlı adamın, "Beray'ı gelin yapacağım." dediği öne sürüldü.

Müge Anlı'da çocuk gelin vakası! Bu kadarına da pes! "Oğluma gelin yapacağım" diyerek 12 yaşındaki kızı kaçırdılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hanife Hanım'ın açıklamaları damga vurdu. 12 yaşındaki kızı Beray Pedük'ün kandırıldığını iddia eden Hanife Hanım, ünlü gazeteciden yardım istedi. Müge Anlı, annenin iddiasını programda dile getirdi. Vedat Şahin'in aileyi arayıp "Kızın bizde. Beray'ı gelin yapacağız. Size de 3-4 sene bebek olana kadar çocuğunuzu göstermeyeceğiz" dediği öne sürüldü.

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Anne Hanife Hanım, kızını hamile kalana kadar göstermeyeceklerini, bu işi çözmek için 150 bin lira para teklif ettiğini ifade etti.

İNTİHAR İDDİASI KAN DONDURDU

Kızını kandırdıklarını söyleyen acılı anne, onu intihar etmesi halinde kendisini oğluyla evlendireceklerine inandırdıklarını söyledi. Bunun üzerine kızının 1 kutu hap içerek 1 hafta hastanede yattığı öğrenildi. Öte yandan Beray'ın kolunda serum varken kalkıp dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladığı belirtildi.

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Öte yandan Müge Anlı yaptığı açıklamada kayıp olayı ile ilgili annenin polise başvurmadığını ifade etti. Bunun üzerine iddiaları yalanlayan anne için Müge Anlı tartışmanın gereksiz olduğunu söyledi.

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KAYIP KIZ BULUNDU

12 yaşındaki Beray Pedük bulundu. Poliste olduğu belirtilen Pedük'ün "Annem beni evlendirmek istiyor" dediği aktarıldı.

Müge Anlı, "Siz İbrahim Şahin tarafından kaçırıldığını iddia ediyordunuz. Ama kızınız da sizden şikayetçi olmuş. Bu duruma Emniyet yetkilileri bakar. Şimdi arkadaşlarımız sizi oraya götürecek. "

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MÜGE ANLI SON NOKTAYI KOYDU: "OĞLUNUZU TEDAVİ ETTİRİN"

Vedat Şahin'e seslenen Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Oğlunuzu tedavi ettirin. Bak çok ciddi söylüyorum. Sonuçta sizi tanımıyorum. Sizin düşmanınız değilim. Annenin de sizin de lehinize olan şeyi söylüyorum."

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