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Müge Anlı'da şoke eden iddia! 8 kadınla yasak aşk...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında eşi tarafından aranan Süleyman Akbaba'nın cansız bedeni, otoyolda 8 poşette bulundu. Cinayetin araştırıldığı programa katılan Akbaba'nın bir arkadaşı ise maktulün 8 ayrı kadınla yasak aşk yaşadığını iddia etti.

Müge Anlı'da şoke eden iddia! 8 kadınla yasak aşk...

Birsen Akbaba'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı kayıp eşinin cansız bedeni önceki gün TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılmış bir şekilde 8 poşette bulundu. Diğer yandan öldürülen Süleyman 8 kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Süleyman Akbaba'nın aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulundu.

48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın otoyol kenarındaki 8 poşete bölünmüş cansız bedenini, aynı zamanda Müge Anlı'nın programında 5 gündür haber alamadığı eşini arayan 24 yıllık eşi Birsen Akbaba teşhis etti. Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETTE YASAK AŞK ŞÜPHESİ

Dün canlı yayına katılan Süleyman Akbaba'nın arkadaşı yasak aşklarını ifşa etti. İddialara göre Süleyman Akbaba 8 tane kadınla aynı anda görüşüyordu. Eşi Birsen hanım da bu görüşmelerden bazılarını biliyordu.

EŞİ, GELEN MESAJLARI GÖRDÜ

Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Akbaba ise, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti.

Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Akbaba, başına bir şey gelme ihtimali olduğunu da belirtti. Biz de çocuk sahibi olacağız diyerek eşinin ağladığını ifade eden Birsen Akbaba, kafasının çok karışık olduğunu söyledi ve Müge Anlı'dan olayın aydınlanması için yardım istedi.

Müge Anlı bugün canlı yayında cinayeti kim işlediğini yakın zamanda Emniyet tarafından çözüleceğini söyledi. Ayrıca Anlı, Süleyman Akbaba'nın ilişkisi olduğu düşünülen 8 kişiden birinin yakınlarının yapmış olabileceğini düşünüldüğü aktardı.

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