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Müge Anlı'da şoke eden olaylar zinciri! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçmıştı...Baba oğul yüzleşti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 19:02
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz gün yine şaşırtan bir olay yaşandı. Programa katılan Umut Yetik'in ortaya attığı iddia, sosyal medyada gündem oldu. Yetik, 19 yaşındaki oğluyla 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin yasak bir ilişki yaşadığını ve küçük kızları Melodi ile birlikte kaçtıklarını söylemişti. Programın bugünkü bölümünde kaçak üvey anne, eşiyle yüzleşmek için canlı yayına geldi. Müge Anlı'nın sorduğu sorulara rahat rahat cevap veren Mustafa ve Tuğçe şoke etti.

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Programa katılan Umut Yetkin'in yaşadıkları infial yarattı. Umut Yetkin yayında karısı Tuğçe'nin küçüklüğünden beri annelik yaptığı üvey oğluyla kaçtığı söylemişti.

Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi. Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Müge Anlı'ya katılan Umut Yetkin kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söylemesinden sonra kızını alabilmek için harekete geçti. Melodi adlı küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi.

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STÜDYO KARIŞTI!

İddiaların odağındaki Tuğçe Akpençe, canlı yayına bağlanarak, iddiaları kabul etti.Tuğçe'nin üvey oğluna aşık olduğunu söylemesi ile stüdyo karıştı. Baba Umut Bey, ağlayarak kızının velayetini almak için resmi makamlara seslendi.

Akpençe yaşananlar için, "Söz konusu durum doğrudur" dedi. Mağdur eski eş Umut ise duydukları karşısında bir kez daha inanamadı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Daha da şaşırtıcı olanı, babasının eşi ile kaçan 19 yaşındaki Mustafa'nın yayına bağlanmasıydı. Mustafa, "Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu. Diyebileceğim hiçbir şey yok" dedi.

Babası ise 'İnsan içine çıkacak yüzün yok' diyerek yanıtladı. Oğlu ise 'Haklısın baba ne diyeyim" dedi.

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Mustafa, "Böyle bir şey babama yaptığım için pişmanım,üzgünüm ama dediğim gibi ben onu seviyordum birlikte olmak istiyorum başka da çarem yoktu" dedi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA"

Müge Anlı bu sözler üzerine "Peki şu anda fikriniz değişti mi?" sorusunu yöneltti. 19 yaşındaki oğlu 'hayır' yanıtını verirken üvey oğlu ile kaçan anne, "Ne konuda Müge Hanım?" dedi.

Müge Anlı ise "Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında." dedi ve stüdyodaki herkes kahkahaya boğuldu.


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