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Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay olayı seneler sonra canlı yayında aydınlandı. Canlı yayında Zeynep Ergül'ün iddiaları ve yayına ulaşan kişilerin iddiaları sonrasında ikinci "Palu olayı mı?" sorusu zihinlere geldi. Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktarıldı. İşte detaylar...

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızı Fatma Bozkurt'u bulmak için geldi. Ancak sonrasında Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Elbay olayı ilgili bağ kurulması canlı yayında ekranlara geldi.

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Mehmet Muharrem Elbay'dan 3 yıldır haber alınamıyordu.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olay ile ilgili düğmeye bastı. Zeynep Ergül ve Cahit Ergül gözaltına alındı.

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Müge Anlı canlı yayınında Cahit Ergül'ün canavarca hislerle öldürme suçundan savcı karşısına çıkacağı belirtildi.

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Zeynep Ergül'ün ise suçu saklamaktan dolayı savcı karşısına çıkacağı Müge Anlı canlı yayınında ekranlara geldi.

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Cahit Ergül, Zeynep Ergül ve diğer suç ortakları olduğu düşünülen olduğu kişiler adliyeye getirildi. O anlar ise Müge Anlı canlı yayınında yer aldı.

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Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün eski eşinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.Cahit Ergül ise hala suçlamaları kabul etmiyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ve sonrasında ise bulunmaması için parçalandığını, farklı farklı yerlere gömüldüğü belirtildi.

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Mehmet Muharrem Elbay'dan 3 yıldır haber alınamıyordu.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olay ile ilgili düğmeye bastı. Zeynep Ergül ve Cahit Ergül gözaltına alındı.

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Müge Anlı canlı yayınında Cahit Ergül'ün canavarca hislerle öldürme suçundan savcı karşısına çıkacağı belirtildi.

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Zeynep Ergül'ün ise suçu saklamaktan dolayı savcı karşısına çıkacağı Müge Anlı canlı yayınında ekranlara geldi.

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Cahit Ergül, Zeynep Ergül ve diğer suç ortakları olduğu düşünülen olduğu kişiler adliyeye getirildi. O anlar ise Müge Anlı canlı yayınında yer aldı.

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Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün eski eşinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Cahit Ergül ise hala suçlamaları kabul etmiyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ve sonrasında ise bulunmaması için parçalandığını, farklı farklı yerlere gömüldüğü belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İMAM BU ADAM ALLAHA COK ŞÜKÜR CIK İMANLI OLDUK HERTATAF İMAM HAYIP OLUNCA HAHAHA
WAY BE MUGE ANLAIYI KOMSER YAPMAK LAZIMMMIŞŞYUY
Alenen belliydi zaten
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