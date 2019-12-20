Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ve sonrasında ise bulunmaması için parçalandığını, farklı farklı yerlere gömüldüğü belirtildi.

Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün eski eşinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.Cahit Ergül ise hala suçlamaları kabul etmiyor.

Cahit Ergül, Zeynep Ergül ve diğer suç ortakları olduğu düşünülen olduğu kişiler adliyeye getirildi. O anlar ise Müge Anlı canlı yayınında yer aldı.

Zeynep Ergül'ün ise suçu saklamaktan dolayı savcı karşısına çıkacağı Müge Anlı canlı yayınında ekranlara geldi.

Mehmet Muharrem Elbay'dan 3 yıldır haber alınamıyordu.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olay ile ilgili düğmeye bastı. Zeynep Ergül ve Cahit Ergül gözaltına alındı.

Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızı Fatma Bozkurt'u bulmak için geldi. Ancak sonrasında Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Elbay olayı ilgili bağ kurulması canlı yayında ekranlara geldi.

Mehmet Muharrem Elbay'dan 3 yıldır haber alınamıyordu.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olay ile ilgili düğmeye bastı. Zeynep Ergül ve Cahit Ergül gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınında Cahit Ergül'ün canavarca hislerle öldürme suçundan savcı karşısına çıkacağı belirtildi.

Zeynep Ergül'ün ise suçu saklamaktan dolayı savcı karşısına çıkacağı Müge Anlı canlı yayınında ekranlara geldi.

Cahit Ergül, Zeynep Ergül ve diğer suç ortakları olduğu düşünülen olduğu kişiler adliyeye getirildi. O anlar ise Müge Anlı canlı yayınında yer aldı.



Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün eski eşinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Cahit Ergül ise hala suçlamaları kabul etmiyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ve sonrasında ise bulunmaması için parçalandığını, farklı farklı yerlere gömüldüğü belirtildi.



