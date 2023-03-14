Müge Anlı'dan ilişki iddiası olay olan adama sert yanıt! Sapık Sinan'ı hatırlatıp isyan etti: "Bela mısınız siz ya?"

Müge Anlı, Döndü Boztepe'yi kaçırdığı iddia edilen komşusu Mehmet Bey'e canlı yayında sert çıktı. Dişleri ile altınlarını evde bırakıp kayıplara karışan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'yi bir erkekle gördüğünü iddia eden Mehmet Bey'e dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Bey'in başkalarının odunlarını aldığını vurgulayıp ondan rahatsız olan birinin daha olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI, SİNAN SARDOĞAN'I ANIMSATIP SERT ÇIKTI

"Buraya da her gelenin bir derdi var yani! Nedir senin bu odun meselen?" diyerek Mehmet Bey'e çıkışan Müge Anlı, Arife Gökçe olayındaki baş şüpheli Sinan Sardoğan'ı hatırlatıp isyan etti.

"NİYE MİLLETİN ODUNUNA SALÇA OLDUN?"

Müge Anlı, Mehmet Bey'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bizim o Sinan, kadınlara mesaj atmaya tutulmuştu, bu da milletin odununa. Bela mısınız siz ya? Bu belanın nereden de geleceği belli değil. Biri odun alıyor, biri mesaj atıyor. Sen niye kendi odununu kendin almıyorsun? Niye milletin odununa salça oldun?"

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, kayıplara karışan annesi Döndü Boztepe'yi arayan Uğur Boztepe'yi ağırladı. Afyonkarahisar'da kayıplara karışan Annesinin 78 yaşında olduğunu, dişleri ve altınlarını evde bırakıp kayıplara karıştığını belirten Uğur Bey, kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu belirtti. Müge Anlı, Döndü Boztepe olayı için köydeki komşusu Mehmet Bey'i konuk etti. Mehmet Bey yaşlı kadının sevgilisi olduğunu iddia etti.

Müge Anlı, Döndü Hanım'ın evde dişlerini ve parasını bırakıp kayıplara karıştığını anımsattı ve "78 yaşında bir kadın niye kaçsın? Üç tane oğlu İzmir'de yaşıyor. Onlar da tek bir kişiden şüphelendiklerini söylüyor. Annelerinin Mehmet Bey'den korktuğunu söylüyor." dedi.

Müge Anlı "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi. İkinci röportajında ise Döndü Boztepe'nin kaybolduğu 6 Şubat gecesi 23.30'da bir erkeğin kolunda gördüğünü belirtti. Mehmet Bey, yaşlı kadının fark edilmemek için başını uzun boylu erkeğin omzuna dayadığını da anlattı." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Mehmet Amca'nın yeni bir iddiası daha var!" diyen Müge Anlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mehmet Bey, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi olduğunu, bu kişiyle bir zincir markette gizlice buluştuğunu söyledi."

Mevlüt Eryılmaz'ın köyde emekli bir astsubay olduğu açıklanırken Mehmet Bey'in tüm iddialarındaki tutarsızlık dikkat çekti.

Müge Anlı canlı yayında Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz ile gizli gizli görüştüğünü ve birlikte görülmekten korktuğunu söyleyen Mehmet Bey'i sorularıyla sıkıştırdı.

Uğur Bey; Mevlüt Bey'in "Bu şahıs annemi gençliğinde istemiş. Uygun görmeyince vermemişler. Ondan sebep böyle bir dedikodu çıktı." dedi. Adamın evli olduğunu belirten Uğur Bey, "Eşi var. Sık sık köyümüze gelen bir şahıs değil kendisi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bey'in yürümekte zorlandığına dikkat çeken Müge Anlı, "Nereye götürebilir ki onu..." dedi.

Uğur bey, "Kendisi de burada. Bu şahıs 13 km gidip geri dönebilen bir şahıs" dedi. "O akşam yoğun bir kar yağışı olmuştu. Annem yine korkmuş. Anneme bıçak çekmiş bu." diyerek Mehmet Bey'i suçladı.



