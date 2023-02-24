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Müge Anlı'dan kahreden haber! "Ne yazık ki..." diyerek duyurdu: Stüdyo bir anda karıştı!

24.02.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, programa üzücü bir haberle başladı. "Ne yazık ki bugün programımızı işlediğimiz konularla ilgili üzücü bir gelişmeyle açıyorum" diyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın açıklaması sonrası stüdyo karıştı. Müge Anlı, 31 Ocak Salı günü kayıplara karışan 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini söyledi.

Müge Anlı'dan kahreden haber! "Ne yazık ki..." diyerek duyurdu: Stüdyo bir anda karıştı!

Müge Anlı, Antalya’ya çalışmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şükrü Güvenilir'e dair son dakika gelişmesini duyurdu. Programa üzücü bir haberle başlayan Müge Anlı, Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini söyledi. Stüdyoda sesler yükselirken Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki programımızı işlediğimiz konularla ilgili üzücü bir gelişmeyle açıyorum. 31 Ocak Salı günü aracıyla beraber Antalya'da kaybolan 7 çocuk babası, 64 yalındaki Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı."

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MÜGE ANLI KAN DONRUDAN GELİŞMEYİ DUYURDU!

Acı haber sonrası Sevgi gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı olaya ilişkin detayları aktardı:

"İş arkadaşı 34 yaşındaki Bekir Demiray cinayet büro amirliğindeki sorgusunda olay gecesi alkol almak için buluştuklarını söyledi.

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KÜFÜR ETTİN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Demiray, daha sonra Şükrü Güvenilir'in kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

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ÇOCUĞU YAŞINDAKİ ARKADAŞI, YAŞLI ADAMI ÖLDÜRÜP ARAZİYE GÖMDÜ

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Şükrü Güvenilir'in Isparta il sınırları içindeki bir araziye gömüldüğünü ortaya çıkardı."

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NE OLMUŞTU?

Çalışmak için Antalya'ya giden Şükrü Güvenilir kayıplara karışmıştı.

Şükrü Güvenilir’in kızı, Müge Anlı'ya babasının düşmanları tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

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Babasının 30 Ocak 2023 tarihine kendisine “Bugün ilk defa göreceğim birileri ile görüşeceğim. Yeni bir arkadaş grubuna katılacağım. Onlar alkol istediler o yüzden bunları aldım” dediğini söyleyen genç kızın bu açıklaması sonrası Şükrü Güvenilir'in 31 Ocak 2023 tarihinde Serik’e giriş yaptığı ama çıkışının görülmediği ortaya çıkmıştı.

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