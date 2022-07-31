Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı kimdir, neden öldü? İhsan Anlı'nın hastalığı neydi, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı'nın babası hayatını kaybetti. İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenen Anlı'yı zor gününde eşi ve dostları teselli etti.

İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı hakkında detaylı bir bilgi mevcut değil. Dostlarının teselli ettiği Anlı'nın, uzun süredir babasıyla küs olduğu da biliniyor.

İhsan Anlı'nın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü belirtiliyor. Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Hayatı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti.



