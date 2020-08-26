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Müge Anlı Şoku! Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz çöküşte!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 07:29 | Son Güncelleme

Yeni yayın dönemi başlarken ekranlara ara veren programlarda yavaş yavaş dönüyor. Herkesin merakla beklediği Müge Anlı ekrana dönünce Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!

Müge Anlı Şoku! Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz çöküşte!

TV’lerde yeni sezon yavaş yavaş başlarken, programlar da arka arkaya yayına giriyor. Gündüz kuşağında Müge Anlı'nın başlamasıyla diğer programlar resmen hüsrana uğradı. Müge Anlı başlar başlamaz Şiar konusuna kaldığı yerden devam etti ve Show TV’de kendisine rakip olarak çıkarılan “Didem Arslan”a ekranda hiç şans tanımadı.

SHOW TV DİDEM ARSLAN'LA HÜSRANA UĞRADI

Yeni yayın döneminin başlamasıyla TV’ler yeni programları ve öncesinde çok izlenen yapımlarını ekranlara getirmeye başladı. atv'de yayınlanan “Müge Anlı” başlar başlamaz Show TV'de rakip olarak karşısına çıkarılan “Didem Arslan”ı adeta ezdi geçti!

ATV’de yeni sezonuna start veren “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı, Total’de 4., AB’de 7. sırada yer aldı.

Didem Arslan Yılmaz ise ilk 100’ün dışında kaldı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ İLK YÜZDE BİLE YER ALAMADI

SOYLEMEZSEM_OLMAZ_manYet_haber

Beyaz TV’nin yeni başlayan sabah programı “Söylemezsem Olmaz” ise hiçbir kategoride ilk 100’e bile giremedi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı Bircan Bali'nin gönderilmesiyle yeni yayın dönemine Arto Dalga ve Seren Serengil ile devam kararı aldı. Ancak program reytinglerde ilk 100 program arasına dahi giremedi. Günlerdir Sibel Can'ı ağırlayacaklarını anons eden Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Can'ın reytingi bile programa can suyu olmaya yetmedi!

Bu arada Star’daki “Demet Akalın ve Alişan”ın programında da sezonla beraber ciddi düşüş yaşanırken Total’de 60., ABC1’de ise 68. sırada yer aldılar. AB’de ise ilk 100’e giremediler.

Bu arada zirvede ise yine 3 grupta ilk sırada olan “Masterchef” vardı.

Ayrıca Star TV’de yine yeni başlayan “Gerçeğin Peşinde” Total grubunda 72., AB’de 77. sırada.

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