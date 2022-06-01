Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik Botuna (KB-4302) alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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