Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Ortaca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi İnardi Koyu sahil bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan bir gemiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyerek operasyon düzenledi.

"BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı gemiye operasyon düzenleyen ekipler aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mısır, Filistin uyruklu 120 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz