YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

21.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Ortaca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi İnardi Koyu sahil bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan bir gemiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyerek operasyon düzenledi.

"BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı gemiye operasyon düzenleyen ekipler aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mısır, Filistin uyruklu 120 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya alındıMarmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya alındı
GÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca göçmen jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
13:14
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:17
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.