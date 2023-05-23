YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

23.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 96 düzensiz göçmeni yakaladı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli de gözaltına aldı.

Ayrıca Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan İtalya rotasındaki yelkenli teknede 83 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli ve 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Dalaman ilçesinde Kuyrucak Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bir mevkide rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı3 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Datça sahil güvenlik yakalandı

Muğla Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
21:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Sade eczanesi
Bodrum
Karadeniz eczanesi
Milas
Yener eczanesi
Ula
Yatagan eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Deva eczanesi
Ortaca
Can eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.