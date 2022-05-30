YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.05.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlardaki 21 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Last​​​​​​​ik bottaki düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan, Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Eski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandıEski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandıAntalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:26
Yatsı
22:01
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.