Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlardaki 21 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Last​​​​​​​ik bottaki düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan, Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

