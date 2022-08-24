Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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