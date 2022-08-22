YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Nar Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Suriye, 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fethiye Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlerin buradaki ifadelerinde ilçedeki bir koydan lastik botla denize açıldıklarını, Rodos Adası'na yaklaştıkları sırada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini anlattıkları öğrenildi.

İşlemleri süren düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandıMuğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldıSiirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı
Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacakKonyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak
Anahtar Kelimeler:
Muğla Dalaman

Muğla Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
13:14
İkindi
16:56
Akşam
19:55
Yatsı
21:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.