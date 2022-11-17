Muğla açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salında 63 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.