Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, hareket halindeki fiber tekneyi durdurarak içerisindeki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.
İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.
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